Якутск, , 10:32 — REGNUM В апреле начнутся работы по возведению первого крематория в столице Якутии. Площадь здания будет составлять 313 кв. м, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе управления госстройжилнадзора республики.

Крематорий Jambonewspot.com

Читайте также: В Якутске появится крематорий

Местом под крематорий определена территория Маганского кладбища Якутска. В здании также откроют прощальный зал. Процесс кремации будет транслироваться в фойе на экран.

Завершить строительство крематория намерены в третьем квартале 2022 года. Возводить объект будет ООО «Быдан Эргиир».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство будет осуществляться на деньги частного инвестора. В проект намерены вложить 110 млн рублей.