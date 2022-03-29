Уфа, 29 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Детские лагеря в Башкирии могут перепрофилировать в многопрофильные центры семейного отдыха. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Такое предложение внес заместитель председателя госсобрания Башкирии Рустам Ишмухаметов на встрече депутатов регионального парламента с премьер-министром правительства региона Андреем Назаровым и членами правительства в центре управления республикой.

Он отметил, что сеть детских лагерей в Башкирии достаточно обширна.

«Нужно понимать, что это составляющая нашей внутренней туристической инфраструктуры, значительная часть которой досталась в наследие еще от советской эпохи. Необходимо по-новому взглянуть на детские лагеря, переформатировать их с учетом современных реалий и потребностей наших граждан. Многие лагеря нуждаются в модернизации, капитальном ремонте, повышении комфорта и безопасности отдыха. Кроме того, нужно создать на их базе возможность совместного отдыха родителей и детей», — приводит пресс-служба слова Ишмухаметова.

По его мнению, перепрофилирование лагерей под центры семейного отдыха очень актуально при снижении доступности для местных жителей поездок за рубеж.

«В условия обострения международных отношений и санкционного давления семейные поездки по турпутевкам за границу в этом году, во-первых, для многих финансово недоступны, а во-вторых, с учетом нагнетаемой русофобии абсолютно для всех небезопасны», — подчеркнул вице-спикера парламента.

Он также отметил, что нужно создать семьям возможность с комфортом отдыхать внутри страны, внутри Башкирии.

«Именно модернизация детских лагерей, максимальное использование их потенциала может дать новый импульс развитию внутреннего туризма в Башкирии. Новый формат отдыха даст новую жизнь многим детским лагерям. При этом правильным и перспективным было бы развивать на их базе два формата отдыха: как семейный отдых детей с родителями, так и традиционный отдых детей в группах», — заявил Ишмухаметов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поручил развивать экскурсионные туры для пожилых людей.