Москва, 29 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 12-летнего школьника в Вологде, сообщили 29 марта в пресс-службе СК.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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В СМИ рассказали о госпитализации подростка в Вологде после того, как одноклассники применили к нему удушающие приёмы и нанесли побои. Ребёнок неделю провёл в больнице, однако никаких мер пока не принято.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Вологодской области Яшину Г.Ю. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ситуации», — заявили в СК.

Отмечается, что ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.