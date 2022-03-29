Владивосток, 29 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Приморье впервые в 2022 году межведомственная комиссия определила 90 компаний в 16 муниципалитетах к получению статуса «социальное предприятие», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Правительство Приморья

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Больше всего заявок поступило из Владивостока — 52. По 11 заявок пришло из Находки и Уссурийска. Кроме того, в списке территорий есть Рощино, Трудовое, Арсеньев, Черниговка, Славянка и другие населенные пункты.

«В числе направлений работы социальных предприятий — частные детские сады, школьные лагеря, языковые школы для детей, учебные развивающие центры, спортивные секции (бассейн, серфинг, танцы) и другие виды социальных услуг. Есть и необычные и уникальные для территории предприятия. Например, зоопарк «Чудесный» и приют для медведей «Кипарисово». А газетный киоск ИП Шушлебина — единственное такое предприятие в селе Черниговка, которое также торгует изданиями для детей», — пояснил замминистра экономического развития Приморского края Владимир Зирченко.

Всего до конца года в перечень социальных предприятий планируется включить 200 компаний. Это почти в три раза больше, чем было в первый год приёма заявок — в 2020 году в Приморье появились 74 социальных предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, у Якутии есть преимущество в условиях санационного давления — предприятия республики уже умеют работать в объективно сложных условиях для ведения бизнеса.