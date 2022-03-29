Санкт-Петербург, 29 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. С генерального директора ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова, приговоренного к условному сроку за дачу взяток бывшему заместителю начальника ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко при строительстве нового СИЗО «Кресты-2» в Колпино, сняли судимость, сообщили 29 марта в объединенной пресс-службе судов (ПОС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты 2»

Напомним, в марте 2019 года Хамхоков был признан виновным в том, что с 24 апреля 2010 года по 25 августа 2015 года, неоднократно, действуя через посредника, давал Мойсеенко взятки в общей сумме не менее 388,5 млн рублей за общее покровительство АО «ГСК» и ООО «Петроинвест». Кроме того, Хамхоков подписал справку, содержащую ложные сведения о выполнении ООО «Петроинвест» работ по монтажу металлических ограждений радиаторов отопления на сумму 58,6 млн рублей, после чего получил реальную возможность использовать их по своему усмотрению. Судом строитель был приговорен к пяти годам условно с испытательным сроком на пять лет.

Спустя три года Смольнинский районный суд Петербурга вынес постановление об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока и снятии судимости с Руслана Хамхокова. Как пояснили в ОПС, осужденный в полном объеме выполнил порядок отбывания наказания, не уклонялся от явок в УИИ, в течение испытательного срока к уголовной и административной ответственности не привлекался. Кроме того, он имеет положительные характеристики, семь государственных наград за значительный вклад в развитие Санкт-Петербурга, а также награжден 20 ведомственными наградами.

«Три из которых были вручены в период 2020—2021 года за строительство объектов в Петербурге и развитие военного строительства, в связи с чем имеет благодарности администрации Санкт-Петербурга», — указали в ОПС.

Также в суде отметили, что Хамхоков загладил причиненный вред, полностью осознал содеянное, ведет добропорядочный образ жизни, трудоустроен, отбыл более половины срока.

«Суд отменил Хамхокову условное осуждение и снял судимость. Сегодня постановление районного суда вступило в силу», — подытожили в ОПС.