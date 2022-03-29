Джакарта, , 10:14 — REGNUM Министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди заявил, что 79 млн жителей вернутся в родные города во время исламского праздника Ид-аль-Фитр, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

По данным министерства транспорта, число возвращающихся домой жителей достигнет 79 млн, при условии, что в стране не введут новые ограничения по коронавирусу.

За пределами Явы и Бали ограничения по коронавирусу продлили до 11 апреля 2022 года.

Мухаджир Эффенди заявил, что Рамадан может стать импульсом для дальнейшего снижения числа случаев заражения коронавирусом и стимулирования экономического роста в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с министром иностранных дел Австралии.

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