Аскизский район, Хакасия, 29 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Житель Аскизского района Хакасии, до смерти избивший сожительницу, признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Обвинительный приговор вынесен в отношении 37-летнего мужчины. По версии следствия, 16 ноября 2021 года сожители распивали спиртное в своём доме в селе Бельтирское. В какой-то момент они поссорились из-за того, что мужчина отказался идти в магазин за дополнительной порцией алкоголя.

В ходе конфликта подсудимый избил 38-летнюю женщину руками и ногами. Он бил её по голове различным частям тела. После ссоры сожители легли спать. Утром мужчина обнаружил, что женщина мертва.

Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске будут судить мужчину, избившего до смерти сожительницу.

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