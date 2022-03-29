Симферополь, 29 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Рекордных показателей курортного сезона ожидают в Крыму после возобновления авиасообщения. Об этом, как сообщили в пресс-службе главы Крыма, Сергей Аксёнов заявил 28 марта на заседании регионального штаба по повышению устойчивости экономики Республики Крым в условиях санкций.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополь

«Мы постоянно говорим о поддержке системообразующих предприятий, но необходимо отметить, что и небольшие предприятия также получат поддержку. Из-за отсутствия авиа‑ и морского сообщения многие предприятия курортной сферы приостановили работу, и люди остались без источников дохода. Однако ожидаем, что, как только авиасообщение вновь будет открыто, курортный сезон побьет все рекорды», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, работа аэропорта Симферополя, а также ещё десяти аэропортов юга и центра России временно ограничена с 24 февраля. В последний раз ограничения были продлены до 1 апреля. При этом остальное транспортное сообщение с Крымом работает в обычном режиме.