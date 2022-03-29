Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Все, чего смог добиться на международной арене экс-президент США Дональд Трамп, разрушил в настоящее время нынешний американский лидер Джо Байден. Такое мнение 29 марта высказал ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как указал ведущий, по его мнению, действующий президент США терпит одно фиаско за другим и ни один из американских лидеров до него не сумел нанести этой стране такой ущерб за первый год пребывания у власти.

Также Хилтон уточнил, что во время своего президентства предшественник Байдена — Дональд Трамп — вел укрепление союзов и успешно противостоял Китаю, теперешний американский лидер разрушает экономику США и позорит себя и всю страну во время всех своих заграничных поездок.

При этом он отнес к провалам Байдена отмену строительства нефтепровода Keystone XL, постыдное бегство войск США из Афганистана, разрушение связей со многими странами и провоцирование России.

«Вот к чему привели нас эти гении международной политики с их многолетним опытом. Теперь они заявляют, что это Байден возглавил объединение союзников по НАТО. Хватит нести чушь. <…> Это не Байден мобилизовал НАТО, а Путин, которому не нравится перспектива размещения натовских ракет у себя под боком. Байден не укрепляет наши альянсы, а разрушает их», — сказал телеведущий и напомнил о потере Вашингтоном прогресса в отношениях с Саудовской Аравией, Индией, Северной Кореей и многими другими странами.

В то же время, Хилтон отметил, что главным унижением для США является «благодарность Ирану за продвижение их ядерных амбиций», так как, по мнению ведущего, закрытие американских АЭС и возвращение в сделку с Тегераном является воплощением «блестящего» плана действующего президента США.

С учетом роста напряженности в Европе, ослабевания США и разрушения союзов, более отвратительную и непоследовательную политику, чем при нынешнем американском лидере, трудно себе вообразить, заключил Хилтон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 28 марта обратится к Конгрессу с просьбой о выделении рекордных средств на военные расходы в мирное время, а также планирует повысить налоги для миллиардеров.