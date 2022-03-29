Вашингтон, 29 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Все, чего смог добиться на международной арене экс-президент США Дональд Трамп, разрушил в настоящее время нынешний американский лидер Джо Байден. Такое мнение 29 марта высказал ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Как указал ведущий, по его мнению, действующий президент США терпит одно фиаско за другим и ни один из американских лидеров до него не сумел нанести этой стране такой ущерб за первый год пребывания у власти.

Также Хилтон уточнил, что во время своего президентства предшественник Байдена — Дональд Трамп — вел укрепление союзов и успешно противостоял Китаю, теперешний американский лидер разрушает экономику США и позорит себя и всю страну во время всех своих заграничных поездок.

При этом он отнес к провалам Байдена отмену строительства нефтепровода Keystone XL, постыдное бегство войск США из Афганистана, разрушение связей со многими странами и провоцирование России.

«Вот к чему привели нас эти гении международной политики с их многолетним опытом. Теперь они заявляют, что это Байден возглавил объединение союзников по НАТО. Хватит нести чушь. <…> Это не Байден мобилизовал НАТО, а Путин, которому не нравится перспектива размещения натовских ракет у себя под боком. Байден не укрепляет наши альянсы, а разрушает их», — сказал телеведущий и напомнил о потере Вашингтоном прогресса в отношениях с Саудовской Аравией, Индией, Северной Кореей и многими другими странами.

В то же время, Хилтон отметил, что главным унижением для США является «благодарность Ирану за продвижение их ядерных амбиций», так как, по мнению ведущего, закрытие американских АЭС и возвращение в сделку с Тегераном является воплощением «блестящего» плана действующего президента США.

С учетом роста напряженности в Европе, ослабевания США и разрушения союзов, более отвратительную и непоследовательную политику, чем при нынешнем американском лидере, трудно себе вообразить, заключил Хилтон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 28 марта обратится к Конгрессу с просьбой о выделении рекордных средств на военные расходы в мирное время, а также планирует повысить налоги для миллиардеров.