Ташкент, 29 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков 28 марта провел переговоры со спикером палаты представителей парламента Малайзии Азхаром Харуном. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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Отмечается, что Фуркат Сидиков находится в Малайзии с визитом.

«На встрече обсуждены актуальные вопросы узбекско-малазийского многопланового сотрудничества», — говорится в сообщении.

Сторонами подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации межпарламентского диалога, в том числе путем организации обмена опытом и визитами представителей палат законодательных властей двух стран.

«Подчеркнута готовность сторон в дальнейшем укреплении сотрудничества между научно-исследовательскими центрами Узбекистана и Малайзии в области реализации совместных проектов по изучению богатого наследия исламской религии», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что особое внимание уделено вопросам развития взаимодействия в области туризма, в частности по направлению «зиёрат-туризма».

»На переговорах также рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.