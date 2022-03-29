Чита, 29 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Забайкалье проект «Пушкинская карта» объединил уже 45 государственных и частных учреждений культуры региона, среди них — кинотеатр «Центавр». Об этом 29 марта сообщает региональное министерство культуры.

Василий Иванов ИА REGNUM Пушкинская карта разработана при поддержке Почта-банка

Кроме того, в числе новых участников проекта стали — Сретенский районный краеведческий музей, Музей декабристов города Петровска-Забайкальского, Борзинский районный краеведческий музей, Агинский театр «ДалиТЭ», центр развития бурятской культуры Забайкальского края, сельские дома культуры сел Сахюрта, Гунэй, Урда-Ага, Цокто-Хангил, Челутай, поселка Приаргунска и центр культуры, спорта и молодежной политики городского поселения Новоорловск.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Пушкинская карта» реализуется министерством культуры РФ по инициативе президента России Владимира Путина и направлена на популяризацию культуры среди молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.

Кинотеатрам Забайкалья с 1 февраля разрешено принимать к оплате «Пушкинскую карту»: к проекту присоединились находящиеся в Чите «Бригантина», «Удокан» и «Россия».

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