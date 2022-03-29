Кемерово, , 10:12 — REGNUM Специальная операция направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. В этом убеждён директор военно-патриотического центра «Вымпел-Кузбасс» Михаил Рудаков.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Несмотря на то, что там живёт наш братский народ, по сути один и тот же, мы попали в тот, мягко говоря, неприятный момент, что спецоперация была неизбежна, — подчеркнул Рудаков. — Ребята, которые сейчас выполняют эту операцию, которые рискуют своей жизнью, они несут на себе огромную ответственность и выполняют воинский долг, они защищают мирное гражданское население. И здесь у себя в Кемерове мы, конечно же, за них волнуемся. В первую очередь за ребят, которые из Кузбасса. И мои воспитанники — курсанты военно-патриотического центра «Вымпел-Кузбасс» всецело поддерживают эту спецоперацию, и в будущем хотят быть сами военными».

Рудаков также отметил, что спецоперация — это борьба за мир без нацизма.