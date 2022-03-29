Стамбул, Турция, 29 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Власти Турции рассчитывают, что встреча российских и украинских представителей в Стамбуле поможет переговорному процессу, и готовы организовать встречу президентов двух стран: Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 29 марта в обращении к участникам делегаций в своём рабочем офисе «Долмабахче».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

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Он отметил, что конфликт на Украине очень расстраивает Турцию — друга и соседа России и Украины. После начала этого кризиса турецкая сторона приложила искренние усилия на всех уровнях и старалась следовать требованиям «дружбы, добрососедства и законов».

«Добро пожаловать в Турцию и наш Стамбул. Мы рады принять вас в такое критическое время, вы приложили большие усилия от имени своих стран», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер выразил надежду, что возможный прогресс на встрече в Стамбуле позволит переговорам перейти на следующий этап — контакт на уровне президентов двух стран. Такую встречу Турция также готова провести.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча делегаций России и Украины в Стамбуле продолжает переговорный процесс, идущий на фоне российской специальной военной операции.

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