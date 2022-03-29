Чикаго, США, , 10:10 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:5.

«Баффало Сейбрз» (сс) Lisa Gansky

В составе «Баффало» дубль оформил нападающий Виктор Олофссон. Ещё по шайбе забросили Кайл Окпосо, Винни Хиностроза, Алекс Так и Тейдж Томпсон.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились Кэлвин де Хаан, Сэм Лафферти, Джонатан Тэйвз, Сет Джонс и Алекс Дебринкэт.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 58 очков. «Чикаго» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 58 очками.

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