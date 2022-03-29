Санкт-Петербург, 25 июля, 2018, 10:13 — ИА Регнум. В день теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года вторая бомба, которую террорист оставил на станции «Площадь Восстания», не взорвалась из-за ошибки в конструкции. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Сергей Голкин.

Напомним, незадолго до взрыва в вагоне поезда не перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» (вторая линия) на станции «Площадь Восстания» (первая линия) бдительными сотрудниками метро было найдено взрывное устройство, замаскированное в корпусе огнетушителя, помещенного в сумку. Его сумели обезвредить на месте прибывшие взрывотехники Росгвардии.

Как сообщил Сергей Голкин, террорист Акбаржон Джалилов, по данным следствия, сначала заложил бомбу на станции «Площадь Восстания», которую планировал взорвать дистанционно. Но из-за ошибок в конструкции адская машина не сработала.

«Джалилов, вернувшись на место закладки, увидел, что бомбой занимаются сотрудники правоохранительных органов, сел в поезд и на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» активировал бомбу, которая была у него с собой», — рассказал высокопоставленный сотрудник СКР.

Голкин добавил, что в настоящее время 11 фигурантов расследования по делу о взрыве знакомятся с материалами уголовного дела.

Как считает следствие, все они были членами группы, входящей в запрещенную в России террористическую структуру, созданную выходцами из Узбекистана и Киргизии.

Напомним, в результате взрыва 3 апреля 2017 года в метро Петербурга погибли 15 человек и террорист-смертник. Более 100 человек получили ранения, ожоги и различные травмы.