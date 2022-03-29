Екатеринбург, 29 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Органы власти должны предоставить уральскому бизнесу максимальную свободу в условиях санкций. Об этом заявил полномоченный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Якушев

По оценке уральского полпреда, в экономике Уральского федерального округа прослеживается положительная динамика. Ее необходимо сохранить в условиях санкций, подчеркнул Якушев.

«Динамика положительная. Развивается межрегиональная кооперация, всё больше компаний готовы выводить на рынок собственные разработки. Работа идёт по разным отраслям: в промышленности, в энергетике, в сфере продовольственной безопасности, IT-отрасли. Очень важно сохранить тенденцию, простимулировать эти процессы» — сказал уральский полпред.

Владимир Якушев призвал органы власти оказать поддержку бизнесу. Он также отметил необходимость снимать административные барьеры и оперативно реагировать на потребности предпринимательского сообщества.