Ульяновск, , 10:09 — REGNUM В Ульяновске началась подготовка к дачному сезону, в рамках которого запустят транспортные маршруты в садоводческие товарищества. Об этом сообщается на сайте столичного парламента.

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В предстоящем садоводческом сезоне в Ульяновске организуют 16 транспортных маршрутов для дачников, где также будут действовать льготы. Автобусным сообщением свяжут более 50 садоводческих товариществ.

Заявляется, что дачные маршруты запустят в Ульяновске 16 апреля.

При этом депутаты обращают внимание властей на своевременное обследование подъездных путей к СНТ, для чего запланирован ряд выездных мероприятий: предлагается провести инвентаризацию всех дорожных участков, которые ведут к садоводческим товариществам. Также в повестке обсуждения остаются вопросы пересмотра схемы движения ряда маршрутов, контроль за содержанием остановочных павильонов и соблюдения графика движения пассажирского транспорта.

Напомним, что в Ульяновской области насчитывается свыше 165 тыс. дачных и садовых участков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на развитие садоводческого движения, в том числе на ремонт подъездных путей, было предусмотрено 86 млн рублей, в 2020 году на ремонт дорог к дачным участкам выделено 15,1 млн рублей.