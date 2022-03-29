Донецк, 29 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Новый украинский обстрел повредил домостроения на территории Петровского района Донецка, сообщили 29 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

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В штабе рассказали, на улице Глазунова в Петровском районе Донецка пострадали дома в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских вооружённых формирований.

«Подробности уточняются», — заявили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска 29 марта обстреляли Донецк и Горловку.