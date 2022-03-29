Майкоп, , 10:08 — REGNUM В Адыгее погода на наступившей неделе преподнесет немало сюрпризов. Еще в воскресенье, 27 марта, ураганный ветер испытывал на прочность жителей и гостей региона, рвал провода электросети, валил деревья и срывал кровли со зданий, а уже на следующий день, 28 марта, столбики термометра осторожно поползли вверх, достигнув отметки + 6 градусов.

Плато Лаго-Наки, Адыгея Crazy_Crow

Прогнозы еще более оптимистичные на конец рабочей недели — в пятницу, 1 апреля, в республике установится почти летняя жара — +26 градусов днем, также тепло будет и ночью — до +13 градусов.