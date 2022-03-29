Волгоград, , 10:28 — REGNUM Практически тысяча тонн сахара поступила в торговые сети Волгоградской области с 21 по 28 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации.

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На заседании регионального штаба по оперативному мониторингу потребительских цен и наличия товаров первой необходимости обсудили результаты мониторинга наличия и изменения стоимости товаров первой необходимости в объектах розничной и оптовой торговли. За неделю с 21 по 28 марта жители Волгоградской области купили 558 тонн сахара. Вместе с тем, в торговые сети поступила практически 1 000 тонн этого продукта, что в 2,6 раза больше, чем в среднем предусмотрено по норме потребления — 378 тонн в неделю в расчёте на весь региона.

Существенного изменения запасов по другим категориям продуктов питания власти не наблюдают.