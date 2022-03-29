Лима, , 10:07 — REGNUM Депутаты Конгресса Перу высказались против принятия резолюции об импичменте президента страны Педро Кастильо. Голосование транслировалось на сайте парламента.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

В поддержку инициативы об импичменте высказались 55 депутатов, против высказались 54, воздержались 19. Для одобрения резолюции необходимо было набрать не менее двух третей (87) от общего числа голосов.

Поводом для рассмотрения возможности импичмента Кастильо послужили его слова в одном из интервью, в рамках которого он заявил о возможности предоставления соседней Боливии выхода к Тихому океану в случае поддержки такого предложения на референдуме. Помимо этого, оппозиционные СМИ обвиняют Кастильо в причастности к коррупционным схемам.