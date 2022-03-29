Луганск, , 10:07 — REGNUM В ходе операции по освобождению Луганской и Донецкой Народных Республик силами Народной милиции ЛНР освобождены 94 населённых пункта. Об этом 29 марта сообщили в министерстве иностранных дел республики.

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«Под контролем военных формирований Украины продолжают оставаться несколько городов: Северодонецк, Лисичанск, Золотое и отдельные прилегающие села и посёлки», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Также сообщается, что на освобожденных территориях республики продолжают действовать несколько разрозненных националистических банд — остатки вооружённых формирований, выбитых из освобождённых населённых пунктов и укрепрайонов.

«По состоянию на утро 29.03.2022 освобождено более 90%территории Луганской Народной Республики», — уточнили в МИД.

Также отмечается, что населённые пункты ЛНР к северу — северо-востоку от линии Сватово — Старобельск — Новоайдар — Широкое освобождены Вооружёнными силами РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 28 марта, на территории Донецкой Народной Республики были освобождены населённые пункта Ивановка и Новосадовое.