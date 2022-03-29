Владивосток, 29 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Приморье объявлен конкурс на предоставление некоммерческим организациям грантов. Компании смогут получить субсидии из регионального бюджета на обеспечение затрат, связанных со сферой туризма.

Detstvo-life.kaluga.socinfo.ru На фестивале семейного туризма

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Субсидии можно будет использовать на организацию таких мероприятий, как фестивали, выставки, праздники, в том числе гастрономической или экологической направленности, проводимых для повышения туристской привлекательности Приморья.

Максимальный размер гранта на одно событийное мероприятие — 1 млн рублей. Всего запланировано выдать гранты не менее чем на десять мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что внутренний туризм на подъёме, необходимо дополнительно стимулировать этот сектор экономики. Такое мнение высказал председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодёжной политики парламента Кемеровской области Сергей Григорьев.