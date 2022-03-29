Луганск, 29 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике освобождено от украинских формирований более 90% территории. Об этом 29 марта сообщили в МИД ЛНР в телеграм-канале.

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«По состоянию на утро 29 марта освобождено более 90% территории республики», — говорится в заявлении МИДа.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 марта украинский танк обстрелял в ЛНР населённый пункт Молочный.