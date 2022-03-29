Лос-Анджелес, США, , 10:03 — REGNUM Роберт Инглунд рассказал о том, в каких эпизодах четвертого сезона сериала «Очень странные дела» зрители смогут его увидеть. Об этом 29 марта сообщает портал Screen Rant.

Фредди Крюгер Цитата из к/ф «Кошмар на улице Вязов». реж Сэмюэль Байер. 2010. США

Во время интервью каналу Gibson TV Инглунд заявил, что он с нетерпением ждёт премьеры продолжения шоу Netflix. Актёр отметил, что производство четвёртого сезона «Очень странных дел» задержалось из-за эпидемии коронавируса, но в итоге ему всё же удалось поучаствовать в съёмках.

«Но я снялся в своём эпизоде, так что я с нетерпением жду его, потому что я фанат шоу», — сказал Инглунд. Таким образом, актёр дал понять, что его персонаж появится только в одной серии.

Напомним, четвёртый сезон шоу «Очень странные дела» будет разделён на две части. Премьера первой состоится на Netflix 27 мая, а второй — 1 июля 2022 года.

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