Донецк, , 10:03 — REGNUM Украинские боевики за прошедшие сутки 31 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, в общей сложности было выпущено 295 единиц боеприпасов. Об этом 29 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что ВСУ применили при обстрелах 295 единиц боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.