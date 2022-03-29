Калуга, 29 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках заседания Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной миграционной политики предложил уточнить понятие «соотечественник» и признавать соотечественниками тех, кто помимо подтвержденного факта проживания на территории Российской империи или СССР, обязательно владеет и повседневно пользуется русским языком. Об этом 29 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Заседания Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации в режиме видеоконференции

По мнению калужского губернатора, для проверки знания русского языка нужно ввести экзамен, освободив от него граждан Белоруссии, Украины, ДНР и ЛНР, сделать процедуру проведения экзамена объективной и открытой. Владислав Шапша предложил предусмотреть создание в регионах адаптационных школ русского языка для быстрой социокультурной адаптации и интеграции детей, приехавших из-за рубежа. Особо губернатор Шапша подчеркнул наличие в регионе низкоквалифицированной рабочей силы без знания русского языка. Таких мигрантов мало интересуют российская культура и традиции. Они не стремятся интегрироваться в принимающее общество. Миграционный перекос в пользу уроженцев Средней Азии ведет к росту межнациональной напряженности. В этой связи власти области были вынуждены ограничить виды трудовой деятельности для иностранной рабочей силы. Видеозапись приема документов в многофункциональном миграционном центре подтвердила многочисленные случаи предъявления фиктивных сертификатов о владении русским языком.

«С учетом ситуации мы обратились к председателю правительства Российской Федерации с просьбой о приостановке разработки новой региональной программы. При этом для граждан, прибывших из Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик, сохранилась возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке», — отметил Владислав Шапша.

Калужская область с 2007 года одной из первых в стране начала принимать соотечественников. За это время в регион приехали около 90 тысяч человек. Люди трудоустраивались и вливались в экономику области. Однако со временем качественный состав переселенцев стал меняться. Если в начале 73% участников программы имели высшее и среднее специальное образование, то в 2021 году квалифицированных специалистов приехало менее 40%. Доля соотечественников, носителей русской культуры и языка, к сегодняшнему дню уменьшилось почти в пять раз.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на сужение понятия «соотечественник», внес в Госдуму депутат от «Единой России» Константин Затулин. Предлагается новая редакция определения «соотечественник», в соответствии с которой соотечественниками признаются лица, владеющие русским языком как государственным языком Российской Федерации и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России, и те, чьи прямые предки родились или проживали на территории Российской Федерации.