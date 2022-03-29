Донецк, , 10:01 — REGNUM На освобождённых территориях Донецкой Народной Республики населению выдали наборы гуманитарной помощи. Об этом 29 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки спасатели МЧС ДНР выдали населению гуманитарную помощь в виде 8410 наборов. Уточняется, что было выдано по 4133 продовольственных и гигиенических набора, а также 144 детских наборов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки российскую границу перешли 15 тыс. беженцев из Донбасса.