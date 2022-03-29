Шахты, Ростовская область, 29 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Шахтинском Якова Бакланова казачьем кадетском корпусе появилась галерея героев специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте по делам казачества и казачьих учебных заведений Ростовской области.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Кадеты

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Воспитанники кадетского корпуса могут не только увидеть портреты участников специальной военной операции, но и прочитать о подвигах российских военных на Украине.

ИА REGNUM сообщало, что ранее казаки Шахтинского городского казачьего общества «Александровск-Грушевское» приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи для казаков, находящихся в Дебальцево и участвующих в специальной военной операции на Украине. Адресная доставка груза планируется в ближайшее время.