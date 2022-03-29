Чита, , 09:59 — REGNUM В январе-феврале 2022 года населению Забайкальского края продано товаров на 32 011,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,4% больше, чем в январе-феврале 2021 года. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается также, что в структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали 51,2%, непродовольственные товары — 48,8%.

Оборот общественного питания сложился в сумме 1704,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,2% к январю-февралю 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году населению Забайкальского края продано товаров на 197 447,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,8% больше, чем в 2021 году.

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