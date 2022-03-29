Москва, 29 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Модераторы платформы «Яндекс.Мессенджер» удалили в официальном канале ИА REGNUM новость о призыве главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер к расследованию ситуации с видеозаписью, на которой запечатлены факты жестокого обращения с российскими военнопленными.

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Блокировку материалов в официальном канале агентства представители онлайн-сервиса объясняют возможными ошибками в работе алгоритма модерации.

Напомним, онлайн-сервис «Яндекс.Мессенджер», ссылаясь на ошибки модерации или на нарушение правил сообщества, заблокировал множество материалов в канале агентства. К примеру, в сервисе были заблокированы новости с заявлениями президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, вице-премьера РФ Александра Новака.