Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершился конкурс на определение поставщика ретро-трамваев, которые будут работать на городских трамвайных маршрутах. Стоимость закупки оценивается почти в 13 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные госзакупки.

Ретро-трамваи в Музее городского электрического транспорта Петербурга Electrotrans.spb.ru

Поставщик предоставит СПб ГУП «Горэлектротранс» трамваи в лизинг. Среди них 54 единицы транспорта с полностью низким полом в ретро-стиле. При этом среди них 12 двухсекционных и 42 трамвая с тремя секциями.

Заявка на участие в лоте была зарегистрирована всего одна. Комиссия по закупкам постановила, что она соответствует необходимым требованиям.

Напомним, ранее Горэлектротранспорт заявил, что эти трамваи станут отражением «перспективных тенденций автоматизации, сервиса и комфорта». А оформление в ретро-стиле для жителей и гостей города будет приятным бонусом.

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