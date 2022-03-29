Симферополь, 29 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Помочь с трудоустройством беженцам с Украины готовы в Крыму, об этом сообщил глава российского региона на заседании регионального штаба по повышению устойчивости экономики Республики Крым.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

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»Не сомневаемся, что в числе беженцев есть хорошие специалисты, которых мы готовы трудоустроить. Рассчитываем, что среди приезжих граждан будут медработники, строители, работники сельскохозяйственных отраслей и курортной сферы», — приводит пресс-служба главы региона его слова.

Аксёнов добавил, что в Крыму будут благодарны, если украинские специалисты захотят остаться на полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца февраля в регион прибыли уже более 24 тысяч беженцев с территории Украины.