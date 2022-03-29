Черкесск, , 09:55 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии намерены сделать конный спорт визитной карточкой республики. В последние годы в регионе активно возрождается коневодство и конный спорт. Основой начинаний стали работы по возрождению карачаевской породы лошадей — особо выносливых в условиях высокогорья.

Конь, лошадь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На днях был совершен конный переход, посвященный 100-летию Карачаево-Черкесии. В нем участвовали 130 всадников. В течение трех дней они осуществили переход по пяти районам республики: Малокарачаевскому, Карачаевскому, Усть-Джегутинскому, Зеленчукскому и Урупскому, при этом большая часть пути пролегала по горной местности.

«Несмотря на тяжёлые погодные условия, наши лошади в очередной раз доказали свою выносливость и прошли порядка 200 км. <…> Конный спорт в скором времени претендует стать визитной карточкой республики. Его необходимо сохранять и активно развивать, сделать по-настоящему популярным, массовым и доступным», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» по итогам перехода глава республики Рашид Темрезов.

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