Сеул, 29 марта 2022, 09:55 — REGNUM По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2022 году темпы роста экономики Южной Кореи составят 3%, что соответствует январскому прогнозу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад организации.

МВФ
МВФ

Согласно опубликованным данным, несмотря на усиление экономической неопределенности, годового показателя удасться достичь благодаря устойчивому экспорту и инвестициям.

Эксперты считают, что инфляция в текущем году составит 3,1%, а в следующем году 2,1%.

Что касается темпов экономического роста Южной Кореи в 2023 году, МВФ понизил свой прогноз на 0,1%, до 2,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты международного рейтингового агентства Moody’s считают, что темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 2,7%.

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