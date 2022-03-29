Сеул, 29 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2022 году темпы роста экономики Южной Кореи составят 3%, что соответствует январскому прогнозу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад организации.

МВФ

Согласно опубликованным данным, несмотря на усиление экономической неопределенности, годового показателя удасться достичь благодаря устойчивому экспорту и инвестициям.

Эксперты считают, что инфляция в текущем году составит 3,1%, а в следующем году 2,1%.

Что касается темпов экономического роста Южной Кореи в 2023 году, МВФ понизил свой прогноз на 0,1%, до 2,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты международного рейтингового агентства Moody’s считают, что темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 2,7%.

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