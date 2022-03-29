Благовещенск, 29 марта 2022, 10:03 — REGNUM Управление занятости населения Амурской области готово к ухудшению ситуации в сфере трудоустройства жителей региона. На стабилизацию обстановки готовы потратить более 158 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе правительства региона.
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Пока ситуация на рынке труда не только остаётся стабильной, но и улучшается, констатировала заместитель начальника управления занятости населения Приамурья Елена Гармышева. По её словам, за неделю безработных в области стало меньше почти на 100 человек.
Помогать намерены на только безработным, но и тем, кто оказался под риском увольнения, для них организуют временные и общественные работы. Для предприятий, которые столкнуться с проблемами выплаты зарплат, предусмотрены специальные субсидии на эти цели. Кроме того, сотрудников, временно оказавшихся без работы, будут переобучать.
Как сообщало ИА REGNUM, необходимо уходить от политических разногласий и бюрократии, а также научиться максимально быстро принимать решения, заявил 24 марта губернатор Амурской области Василий Орлов. Он констатировал, что этот кризис отличается от трудностей, с которыми экономика столкнулась в пандемию, потому поддержка должна быть эффективной и рассчитанной на долгий срок.