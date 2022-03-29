Москва, 29 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Москве технологические компании, работающие над значимыми для города проектами, смогут с 11 апреля подать заявки на льготные кредиты, сообщается на портале мэра столицы.

Пресс-служба Planeta.ru Технологические новинки

Подать заявку на участие в программе могут технологические предприятия среднего, малого и микробизнеса. Отмечается, что столичные власти будут проводить предварительный отбор и экспертизу проектов.

За счет субсидий Москва компенсирует предпринимателям часть ставки по кредиту. Для среднего бизнеса она составит 5,5%, для малого и микробизнеса — 7%. Срок действия программы льготного кредитования — до конца 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года оборот малых и средних компаний Москвы вырос на 41%.

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