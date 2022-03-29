Чита, , 09:51 — REGNUM По данным выгруженным из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в январе 2022 года, в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения. По данным территориального управления государственной статистики, число умерших превысило число родившихся на 547 человек (в январе 2021 года естественная убыль населения составила — 601 человек).

По результатам выгрузки сведений через систему межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ в январе 2022 года зарегистрировано 887 родившихся и 1434 умерших. Общий коэффициент рождаемости составил 10,0 промилле, общий коэффициент смертности — 16,2 промилле.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-октябре 2021 года в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения. Число умерших превысило число родившихся на 3161 человека (в январе — октябре 2020 года естественная убыль населения составила — 885 человек).

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