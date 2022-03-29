Лос-Анджелес, США, , 09:51 — REGNUM «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

Хоккей

В составе «Сиэтла» шайбы забросили Александер Веннберг, Адам Ларссон, Виктор Раск, Джордан Эберле, Джаред Макканн и Даниэль Спронг.

В составе «Лос-Анджелеса» точным броском отметился нападающий Артур Калиев.

На сегодняшний день «Сиэтл» занимает 15-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 48 очков. «Лос-Анджелес» идёт на пятом месте в Западной конференции с 81 очком.

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