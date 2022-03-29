Чебоксары, , 09:51 — REGNUM В Чувашии власти оценивают ситуацию на рынке труда как стабильную, показатели безработицы сложились на допандемийном уровне. В настоящее время на предприятиях планируют сократить более 270 сотрудников, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

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Чиновники заявляют, что ситуация на рынке труда республики «сохраняется стабильной» и приводят данные по уровню безработицы на конец января: он составил 4,1% (в РФ — 4,3%). Что касается числа безработных, то если на начало года их было 5 тыс. человек, то на 24 марта на биржах труда зарегистрировано 4,5 тыс. человек: по данным властей, уровень регистрируемой безработицы составил 0,75%, что соответствует допандемийному значению.

По данным министерства труда Чувашии на 28 марта, в органы службы занятости населения поступили сведения о введении режима неполной занятости в трёх организациях для 126-ти работников (на 1 января 2022 года — 1047), в шести организациях 246 человек находятся в простое.

Кроме того, 32 предприятия планируют уволить 274-х сотрудников (на 1 января 2022 года — 184), ещё 24 работника находятся в отпусках без сохранения заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия в условиях санкционного давления получит почти 245 млн рублей из федерального бюджета на поддержку занятости, в том числе почти 187,3 млн рублей направят на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда, остальные 57,6 млн рублей — на дополнительное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

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