Ханты-Мансийск, 29 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Жительница Югры в суде добилась компенсации АО «Нижневартовскавиа» за полученную в аэропорту травму, в результате которой стала инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба нижневартовского городского суда.

Iask.ca Аэропорт

В ноябре 2020 года женщина поскользнулась на люду у входа в здание аэропорта Нижневартовска. В результате она получила закрытый оскольчатый перелом левого бедра. После операции и лечения ей установлена инвалидность, она ходит с тростью, испытывает финансовые трудности, поскольку не может работать и находится на листке нетрудоспособности.

Женщина указала в иске к АО «Нижневартовскавиа» компенсацию морального вреда в три миллиона рублей. Представители аэропорта уверяли в суде об отсутствии гололёда в указанный в иске день, и пеняли на небезопасную обувь ответчицы. Однако суд встал на сторону пострадавшей и пришёл к выводу, что компенсация в размере 700 тыс. рублей в пользу истицы является разумным и справедливым возмещением морального вреда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель города Волжского получил компенсацию морального вреда за травму сына во время игры в детской комнате в вип-зале международного аэропорта Шереметьево.