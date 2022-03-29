Рязань, 29 марта 2022, 10:04 — REGNUM Основные виды высокотехнологичного медицинского оборудования для онкодиспансера в Рязани уже законтрактованы, заявил 28 марта во время визита на стройплощадку губернатор Николай Любимов.
Строительство медучреждения идёт с опережением графика. Полностью готов корпус десятиэтажного здания, подрядчик монтирует внутренние коммуникации, занимается отделкой помещений и обустройством входных групп. В онкодиспансере оборудуют палаты на 250 коек, 10 операционных, клинические и параклинические отделения, а также начнёт работу поликлиника на 150 посещений в смену.
Работы ведут в рамках нацпроекта «Здравоохранение», строительство планируют завершить в сентябре 2022 года.