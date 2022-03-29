Рязань, , 10:04 — REGNUM Основные виды высокотехнологичного медицинского оборудования для онкодиспансера в Рязани уже законтрактованы, заявил 28 марта во время визита на стройплощадку губернатор Николай Любимов.

Компьютерный томограф Minzdrav.gov.ru

Строительство медучреждения идёт с опережением графика. Полностью готов корпус десятиэтажного здания, подрядчик монтирует внутренние коммуникации, занимается отделкой помещений и обустройством входных групп. В онкодиспансере оборудуют палаты на 250 коек, 10 операционных, клинические и параклинические отделения, а также начнёт работу поликлиника на 150 посещений в смену.

«Несмотря на риски, связанные с санкциями, строительство онкодиспансера осуществляется оперативно и качественно. Основной вопрос с оборудованием. Мы сосредоточены на том, чтобы не было проблем с его поставкой. На сегодняшний день основные виды высокотехнологичного оборудования уже законтрактованы. Пока в этом отношении поставщики рисков не видят, но мы стараемся подстраховаться — прорабатываем различные варианты, в том числе и по недорогостоящему оборудованию», — сказал губернатор.

Работы ведут в рамках нацпроекта «Здравоохранение», строительство планируют завершить в сентябре 2022 года.