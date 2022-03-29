Самара, 29 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Снижение цен на соль, консервы и сливочное масло зафиксировали в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM В супермаркете

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании штаба по устойчивому развитию экономики области.

Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли области Алексей Софронов сообщил, что за минувшую неделю в распределительные центры торговых сетей доставили свыше 130 тонн соли.

Сообщается, что в регионе фиксируется сезонное увеличение цен на картофель, морковь, лук, капусту и яблоки. При этом фиксируется уменьшение цен на консервы, соль и сливочное масло.

Отмечается, что специалисты провели свыше одной тысячи рейдов по несетевым торговым объектам. Материалы по магазинам, в которых было зафиксировано превышение цен, уже направлены в надзорные органы.

«По сахару у нас есть поручение провести полный анализ. До конца недели мы уже получим общие данные. Нам осталось получить информацию от так называемых «сахарных домов», которые находятся за пределами Самарской области. Они дают нам информацию о количестве отгрузок и цен на сахар за февраль и март включительно», — приводит пресс-служба слова руководителя Самарского УФАС России Леонида Пака.

Согласно данным мониторинга, в некоторых торговых сетях сахара нет: случается, что покупатели скупают недельную норму, а в плане отгрузки стоит обычная поставка.

«Мы направили запрос в федеральную сеть по поводу выяснения действий на предмет злоупотребления», — заявил Пак. Глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что проводимые проверки сами по себе дисциплинируют предпринимателей. А выявление нарушений поможет остальным «прийти в себя».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в настоящее время в Самарскую область завозится сахар в объеме, который превышает обычную норму поставки в 1,5 раза.