Лениногорск, Татария, , 09:51 — REGNUM Уроженцу города Лениногорска, старшему лейтенанту Дамиру Исламову присвоено звание Героя России посмертно. Выпускник Казанского танкового училища погиб в ходе специальной военной спецоперации России на Украине. Об этом в своем телеграм-канале 29 марта сообщил глава РТ Рустам Минниханов.

Герой России Дамир Исламов Https://t.me/rustamminnikhanov/57

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«В ходе специальной военной операции на Украине экипаж Дамира Исламова танка нанес серьезный урон противнику, вступил в неравный бой с пятью танками, уничтожив четыре из них. В ходе дальнейшего развития наступления боевая машина Дамира была подбита. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Дамиру Исламову присвоено звание Героя России (посмертно)», — написал Минниханов.

Глава Татарии выразил соболезнования родным и близким погибшего и подчеркнул, что его пример служения Отечеству навсегда останется в памяти.

ИА REGNUM напоминает, 2 марта в Нижнекамске прошла церемония прощания с погибшим во время специальной военной операции Ильнуром Сибгатуллиным.

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