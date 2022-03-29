Южно-Сахалинск, 29 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Спецоперация России в защиту Донбасса проходит в плановом режиме, аккуратно и продуманно. Военнослужащие Анивского гарнизона 39 гвардейской бригады Сахалинской области с честью выполняют задачи поставленные им, считает председатель Анивского Совета ветеранов Юрий Мишин.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

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«Я военный, 9 лет провёл на Северном Кавказе. Я понимаю, когда главнокомандующий нашей армии принимал это важное решение проводить спецоперацию на Украине, он полностью оценил ситуацию. Мы поддерживаем решение нашего президента. Операция проходит в плановом режиме, аккуратно, осторожно и продуманно. На территории другого государства сложнее проводить операцию. Наши военнослужащие Анивского гарнизона 39 гвардейской бригады Сахалинской области с честью выполняют задачи поставленные им. Я уверен, что все цели будут достигнуты», — цитирует Мишина телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов украинскими боевиками территории Донецкой Народной Республики.