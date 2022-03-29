Чита, , 09:47 — REGNUM На территории Забайкальского края в январе 2022 года сохранялась миграционная убыль населения. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается также, что за январь 2022 года в регион прибыло 1295 человек, выбыло — 1660 человек, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 365 человек (в январе 2021 года миграционная убыль составляла 253 человека).

Забайкалье Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

За счет межрегиональной миграции (между регионами России) население края сократилось на 346 человек (в январе 2021 года — на 246 человек). Наибольшее количество жителей края выбыли на постоянное место жительства в Бурятию — 16,1%, Новосибирскую область — 8,7%, Иркутскую область — 7,4%, Краснодарский край — 7,0%, Красноярский край — 6,1%, Приморский край — 5,2%, Хабаровский край — 5,0%.

В январе 2022 года за счет международной миграции (обмен населением Забайкальского края со странами СНГ и Балтии) миграционная убыль населения составила 19 человек (в январе 2021 года — 7 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальский край за январь-октябрь 2021 года прибыло 20 463 человека, выбыло — 24 827 человек, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 4364 человека (в январе-октябре 2020 года миграционная убыль составляла 3176 человек).

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