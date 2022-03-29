Чита, 29 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. На территории Забайкальского края в январе 2022 года сохранялась миграционная убыль населения. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается также, что за январь 2022 года в регион прибыло 1295 человек, выбыло — 1660 человек, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 365 человек (в январе 2021 года миграционная убыль составляла 253 человека).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

За счет межрегиональной миграции (между регионами России) население края сократилось на 346 человек (в январе 2021 года — на 246 человек). Наибольшее количество жителей края выбыли на постоянное место жительства в Бурятию — 16,1%, Новосибирскую область — 8,7%, Иркутскую область — 7,4%, Краснодарский край — 7,0%, Красноярский край — 6,1%, Приморский край — 5,2%, Хабаровский край — 5,0%.

В январе 2022 года за счет международной миграции (обмен населением Забайкальского края со странами СНГ и Балтии) миграционная убыль населения составила 19 человек (в январе 2021 года — 7 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальский край за январь-октябрь 2021 года прибыло 20 463 человека, выбыло — 24 827 человек, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 4364 человека (в январе-октябре 2020 года миграционная убыль составляла 3176 человек).

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