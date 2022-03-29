Тбилиси, 29 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Стоимость бензина в Грузии ниже, чем в большинстве стран мира. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили журналистам.

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Он прокомментировал протесты, которые прошли в ряде городов, где участники выжали недовольство подорожанием топлива для автомобилей. Глава правительства отметил, что Грузия является страной зависимой от импорта топлива, но находится не в самых худших условиях.

«По данным на 21 марта, Грузия была на 71 месте среди 170 стран мира по дешевизне цены одного литра бензина. В 99 странах топливо дороже, чем в Грузии», — сказал Ираклий Гарибашвили.

Премьер-министр также заявил, что Грузия приобретает природный газ по одной из самых низких цен в мире — по $120 за кубометр, тогда как в Европе цена на пике достигала $3,9 тыс. Гарибашвили призвал население не поддаваться на «провокации» политиков.

Стоит отметить, что стоимость топлива для автомобилей в Грузии за последний месяц выросла почти на 20%. В Тбилиси цена на бензин марки «Премиум» увеличилась до 4 лари (около 130 руб) за литр. 27 марта в ряде городов прошли массовые акции протеста из-за подорожания топлива. Протестующие требовали отменить акцизы на топливо и снизить НДС на него с 18% до 10%.